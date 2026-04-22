Врач Тен рассказала о вирусе герпеса, который может десятилетиями не подавать признаков

Врач-терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен предупредила о рисках, связанных с цитомегаловирусом — вирусом герпеса V типа. По ее словам, этот вирус может длительное время находиться в организме человека, не проявляя себя. Об этом написал NEWS.ru .

Тен пояснила, что после первичного заражения цитомегаловирус переходит в «спящее» состояние и может активизироваться при снижении иммунитета.

Медик отметила, что заразиться цитомегаловирусом можно разными путями: при поцелуе, половом контакте, через общую посуду или зубную щетку, а также от матери к ребенку во время беременности или родов, добавила «Свободная пресса».

«Вирус передается через биологические жидкости — слюну, мочу, кровь, сперму, вагинальный секрет и грудное молоко», — подчеркнула терапевт.