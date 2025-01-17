Врач Тен: при гайморите не всегда назначают прокол пазух

Прокол пазух при гайморите назначается только при тяжелых случаях, заявил в беседе с News.ru оториноларинголог Видновской клинической больницы минздрава Подмосковья Рауль Тен. Расхожее мнение, что данная процедура — единственный способ лечения болезни, является мифом.

По словам врача, современные методы чаще предполагают применение медикаментов, физиотерапии и минимально инвазивных процедур. Прокол пазух осуществляется только в случае наличия гнойных осложнений или отсутствия положительного результата от консервативной терапии.

Применяемые подходы, добавил эксперт, включают назначение антибиотиков при бактериальной инфекции, антигистаминных препаратов при аллергической составляющей, а также назальных сосудосуживающих средств для устранения отека. Используются такие методы, как УВЧ, лазерная терапия и промывание носа, например по методике «кукушка».