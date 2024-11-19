Врач Тен посоветовала при появлении привкуса железа сделать ФГДС и биохимию крови

Если у человека во рту появился привкус железа, это может говорить о нескольких проблемах в организме человека. Об этом News.ru рассказала терапевт Зарема Тен.

По ее словам, такой симптом может указывать на воспаление, болезни печени или почек, а также на избыток в организме тяжелых металлов. Поэтому обязательно нужно сдать ряд анализов, чтобы понять причину металлического привкуса.

В частности, Тен рекомендовала пройти такие обследования, как ФГДС и УЗИ органов брюшной полости, с помощью которых можно будет исключить заболевания ЖКТ. Также необходимо проверить наличие в организме тяжелых металлов, для этого нужно сдать специальный биохимический анализ.