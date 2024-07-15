Врач Тен посоветовала отказаться от шоколада при гипертонии и подагре

Терапевт Зарема Тен рассказала, кому крайне не рекомендуется употреблять шоколад. В список попали кормящие мамы и дети до трех лет, сообщил News.ru.

Врач посоветовала отказаться от сладости при гипертонии и диабете. Сахар и кофеин способны нанести вред здоровью таких пациентов.

Кроме того, избегать шоколада стоит людям, страдающим подагрой. В данном случае опасность представляет высокое содержание пуринов в лакомстве.

Особо важная мишень. Кто стрелял в американских лидеров

Чемпион-школьник. В чем феномен самой молодой звезды Евро-2024 Ламина Ямаля

Демократия только для демократов, остальным — винтовка

России предсказали дефицит отечественных светодиодов и светильников

Названы причины июньского скачка цен на квартиры в новостройках

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте