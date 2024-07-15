Врач Тен посоветовала отказаться от шоколада при гипертонии и подагре
Терапевт Зарема Тен рассказала, кому крайне не рекомендуется употреблять шоколад. В список попали кормящие мамы и дети до трех лет, сообщил News.ru.
Врач посоветовала отказаться от сладости при гипертонии и диабете. Сахар и кофеин способны нанести вред здоровью таких пациентов.
Кроме того, избегать шоколада стоит людям, страдающим подагрой. В данном случае опасность представляет высокое содержание пуринов в лакомстве.
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