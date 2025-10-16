Врач Тен объяснила постоянную усталость возможным дефицитом белка

Терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарема Тен рассказала о признаках нехватки белка в организме. Об этом сообщил Peterburg2 со ссылкой на РИА «Новости» .

По словам врача, быстрая утомляемость — одно из первых проявлений дефицита белка. Организм начинает использовать мышцы для поддержания работы жизненно важных органов из-за недостаточного поступления аминокислот с пищей.

Как пояснила медик, недостаток белка также негативно влияет на состояние волос и ногтей. Еще один тревожный признак — частые простуды. Белок является основой антител, которые защищают организм от вирусов и бактерий, добавила радиостанция Sputnik.