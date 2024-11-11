Врач Тен: гимнастика и дыхательные упражнения снизят утренний скачок давления

Врач-терапевт Зарема Тен в беседе с изданием NEWS.ru рассказала россиянам, как избежать повышенного давления по утрам.

Хорошо снижать утренний скачок давления помогут гимнастика и дыхательные упражнения на регулярной основе. Также важно организовать себе правильный завтрак.

«Завтрак, богатый калием и магнием, помогает сосудам легче справляться с нагрузкой. Эти микроэлементы поддерживают нормальную работу сердечно-сосудистой системы», — пояснила медик.

Врач добавила, что резкий подъем с кровати утром может также спровоцировать повышение давления, поэтому важно постепенно переходить из лежачего положения в сидячее и вставать медленно. Не менее важно принимать лекарственные препараты строго по назначению врача. Их действие будет покрывать скачок, отметила собеседница.