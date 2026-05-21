Врач Темирбулатов исключил прием антидепрессантов из причин бесплодия

В России отмечается рост числа диагнозов «бесплодие», что связано с более поздним планированием беременности и общим ухудшением здоровья населения. Об этом в интервью ИА НСН рассказал акушер-гинеколог-репродуктолог Ринат Темирбулатов.

Одной из обсуждаемых причин снижения фертильности называют прием лекарственных препаратов, в том числе антидепрессантов. Однако врач считает такую связь недоказанной.

«Я думаю, что это ложная корреляционная связь, потому что причинно-следственная связь нарушена. Причина может быть не в антидепрессантах, а в целом в стрессе», — объяснил медик.

Главной причиной неутешительной статистики, по мнению врача, является общее ухудшение здоровья населения, вредные привычки и старение. Средний возраст, в котором люди начинают планировать беременность, заметно вырос, и это стало определяющим фактором.