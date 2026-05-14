Врач Те предупредила, что ополаскиватель для рта не заменит зубную щетку

Заслуженный врач, доктор медицинских наук и профессор Елена Те высказалась об использовании ополаскивателей для полости рта. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По мнению эксперта, такие средства не могут служить заменой традиционной чистке зубов, поскольку не удаляют зубной налет.

«Это все равно что пытаться очистить автомобиль, используя только пульверизатор, без губки и воды», — привела аналогию специалист.

Ополаскиватель служит дополнительным средством гигиены, способным освежить дыхание, уменьшить количество бактерий и доставить лечебные компоненты в труднодоступные места. Однако для удаления налета, представляющего собой липкую пленку, необходимо механическое воздействие — использование зубной щетки и нити, добавил «Ридус».