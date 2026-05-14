Врач Те предупредила, что ополаскиватель для рта не заменит зубную щетку
Заслуженный врач, доктор медицинских наук и профессор Елена Те высказалась об использовании ополаскивателей для полости рта. Об этом сообщило РИА «Новости».
По мнению эксперта, такие средства не могут служить заменой традиционной чистке зубов, поскольку не удаляют зубной налет.
«Это все равно что пытаться очистить автомобиль, используя только пульверизатор, без губки и воды», — привела аналогию специалист.
Ополаскиватель служит дополнительным средством гигиены, способным освежить дыхание, уменьшить количество бактерий и доставить лечебные компоненты в труднодоступные места. Однако для удаления налета, представляющего собой липкую пленку, необходимо механическое воздействие — использование зубной щетки и нити, добавил «Ридус».