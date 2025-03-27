Врач Таратухин: ароматические диффузоры могут обострить заболевания легких

Доцент кафедры Института мировой медицины Пироговского университета Евгений Таратухин в беседе с «Газетой.Ru» предупредил о потенциальных рисках использования ароматических диффузоров при высоких концентрациях.

Хотя сами по себе ароматы не представляют прямой угрозы здоровью, их избыток может увеличить вероятность аллергических реакций и обострений заболеваний легких, особенно бронхиальной астмы. Концентрация запахов различается в зависимости от свойств душистых веществ: некоторые обладают большей летучестью, другие сильнее воздействуют на рецепторы носа, написали«Известия».

Для минимизации рисков Таратухин рекомендовал следовать правилу. Важно, чтобы аромат в помещении был легким и едва ощутимым, так как нос быстро адаптируется к запахам. Это позволит избежать неприятных последствий и создаст комфортные условия пребывания.