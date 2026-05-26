Врач Тарасова рассказала, что ранняя клубника может быть опасна для здоровья

Клубника, которая появляется на прилавках в мае, может представлять опасность для здоровья из-за использования производителями различных химикатов. Как выбрать безопасную ягоду и минимизировать риски, объяснила «Здоровью Mail» доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 ИМД Пироговского Университета Минздрава России, кандидат медицинских наук Ольга Тарасова.

Для получения сверхраннего урожая производители часто используют теплицы и стимуляторы роста, однако искусственные условия выращивания приводят к снижению содержания полезных веществ в ягодах. Самая вкусная и безопасная клубника появляется в разгар сезона — с июня по июль, поэтому рекомендуется отдавать предпочтение продукции проверенных поставщиков именно в этот период.

Ранняя клубника может быть опасна для здоровья по нескольким причинам: во-первых, ягоды нередко обрабатывают специальными препаратами для длительного хранения, что делает их потенциально токсичными. Во-вторых, лабораторные анализы иногда выявляют в таких ягодах антибиотик тетрациклин, способный вызвать устойчивость бактерий к лечению. Кроме того, избыточное содержание нитратов может привести к гипоксии — кислородному голоданию тканей, а использование пестицидов и селитры для ускорения роста увеличивает риск отравления, сопровождающегося тошнотой, рвотой, головокружением и даже неврологическими нарушениями.

Некоторые вещества, например нитрофен, применяемый для защиты от вредителей, способны вызывать раздражение глаз и кожный зуд, а консерванты и антиплесневые препараты — аллергические реакции и расстройства пищеварения. Чтобы минимизировать риски, следует тщательно мыть ягоды, срезать плодоножки и чашелистики, ограничивать потребление ранней клубники и выбирать продукцию, имеющую сертификаты безопасности.