Врач Тарасова посоветовала включить в осеннее меню продукты, богатые клетчаткой

Осенью в меню стоит включить продукты, богатые клетчаткой и полезными веществами, которые поддерживают пищеварение. Об этом пишет NEWS.ru со ссылкой на кандидата медицинских наук, доцента кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского университета Ольгу Тарасову.

Врач сообщила, что квашеная капуста богата молочнокислыми бактериями, витамином U и клетчаткой, однако из-за высокой концентрации соли ее следует ограничивать при заболеваниях желудка, а при синдроме раздраженного кишечника она может провоцировать вздутие. Специалист рекомендует начинать употребление с одной-двух столовых ложек во время основного приема пищи, тогда как безопасная суточная норма для здорового человека составляет 100–200 граммов, добавил KP.RU.

Тарасова также посоветовала включить в рацион яблоки и груши, но с учетом особенностей пищеварения. При чувствительном желудке яблоки лучше запекать и очищать от кожуры, а груши могут усиливать вздутие при СРК и обострении гастрита, поэтому людям с такими диагнозами важно учитывать индивидуальную переносимость. Ранее нутрициолог Дивинская рассказала о продуктах для поддержки иммунитета в осенний период.