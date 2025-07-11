Врач Тарасова посоветовала уделять приему пищи от 20 до 30 минут

Доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Пироговского университета Ольга Тарасова поделилась с «Газетой.Ru» советами о том, как избежать переедания. Специалист посоветовала уделять приему пищи от 20 до 30 минут.

По словам врача, медленная трапеза способствует более эффективному пищеварению. На жидкую и кашеобразную пищу можно рассчитывать только как минимум 10 движений в области рта. Если речь идет о мясе, то количество жевательных движений многократно увеличивается.

«Наш головной мозг посылает сигнал в желудочно-кишечный тракт, когда проходит 20 минут, и начинается выделяться основной гормон, отвечающий за пищеварение, — грелин. Минимальное количество времени, которое мы должны отвести на полноценное потребление пищи хотя бы один раз в день, — от 20 до 30 минут», — цитирует врача сайт aif.ru.

Также важно следить за составом блюда: тарелка должна содержать овощи, белковую пищу и зерновые продукты. Это поможет надолго сохранить чувство сытости, подытожила доктор Тарасова.