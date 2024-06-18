Врач Тараско: в день не стоит пить больше 3 чашек кофе

Кофеин может пагубно сказаться на здоровье. Чтобы избежать проблем, в день не рекомендуется употреблять больше трех чашек кофе, рассказала диетолог и эндокринолог Анастасия Тараско в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, избыток кофеина нарушает всасывание кальция и других микроэлементов. Также он блокирует рецепторы, которые сигнализируют о нервном перенапряжении. С особой с осторожностью пить кофеиносодержащие напитки стоит людям с гипертонией.

Врач также напомнила, что детям кофеин противопоказан как минимум до трех–пяти лет.

Условия IT-ипотеки изменят до конца года. Кто сохранит право на льготный кредит

Уровень Большого Брата. ChatGPT послужит АНБ

Многоэтажку в Протвине атаковали мыши и тараканы из замусоренной квартиры

Отравления безответственностью. Вспышка ботулизма показала необходимость проверок

Фейк: Минпромторг приостановил выдачу субсидий радиоэлектронным предприятиям

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте