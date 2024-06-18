Врач Тараско: в день не стоит пить больше 3 чашек кофе

Кофеин может пагубно сказаться на здоровье. Чтобы избежать проблем, в день не рекомендуется употреблять больше трех чашек кофе, рассказала диетолог и эндокринолог Анастасия Тараско в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, избыток кофеина нарушает всасывание кальция и других микроэлементов. Также он блокирует рецепторы, которые сигнализируют о нервном перенапряжении. С особой с осторожностью пить кофеиносодержащие напитки стоит людям с гипертонией.

Врач также напомнила, что детям кофеин противопоказан как минимум до трех–пяти лет.