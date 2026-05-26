Врач Тарасенко предупредил о рисках длительного использования фумигаторов

Терапевт, кандидат медицинских наук Иван Тарасенко рекомендовал ограничить время использования фумигаторов в закрытых помещениях. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он подчеркнул, что длительное применение таких устройств может негативно сказаться на здоровье человека.

Фумигаторы при нагреве или поджигании выделяют вещества, которые опасны для насекомых, но могут быть потенциально вредны для человека при неправильном использовании. По словам эксперта, длительное использование фумигаторов в закрытом помещении может вызвать аллергические реакции, токсическое воздействие и нарушения в работе нервной системы.

Тарасенко советует не оставлять фумигатор включенным на всю ночь и размещать его подальше от места сна. Он также рекомендует избегать использования пиротехнических фумигаторов, которые при горении могут выделять дополнительные вредные вещества, оседающие в дыхательных путях и негативно влияющие на здоровье человека.