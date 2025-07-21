Врач Тарадеева указала на опасность покупки продуктов на обочинах дорог

Врач-терапевт лаборатории «Инвитро-Приволжье» Татьяна Тарадеева рассказала в беседе с aif.ru о рисках для здоровья при покупке некоторых продуктов на обочинах дорог.

По словам медика, такие товары могут впитывать выхлопные газы, быть зараженными бактериями и храниться в неподходящих условиях.

Тарадеева посоветовала воздержаться от покупки листовых овощей, ягод, грибов, бахчевых, помидоров, огурцов, персиков и яблок у дороги. Особенно уязвимы к загрязнению продукты с тонкой кожурой или растущие близко к земле, добавил RT.