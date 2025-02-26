Врач Тарадеева призвала не есть снег из-за риска подхватить сальмонеллу

Терапевт Татьяна Тарадеева призвала родителей не разрешать детям есть даже чистый снег. Об опасности такой забавы она рассказала в беседе с сайтом Здоровье Mail .

Врач напомнила, что снег имеет низкую температуру, и его употребление может привести к переохлаждению организма. Кроме того, снежный покров далеко не стерилен и содержит разнообразные микробы.

Среди таких микроорганизмов — кишечная палочка, вызывающая пищевую интоксикацию. Кроме того, есть риск подхватить сальмонеллу, которая троже приводит к отравлениям. Также врач предупредила об опасности заражения листериозом, представляющим особую опасность для пациентов с пониженным иммунитетом.