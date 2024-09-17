Врач Тарабарин предупредил, что длительный кашель может спровоцировать возникновение грыжи

Длительный кашель, как и избыточный вес и поднятие тяжестей, может стать причиной формирования пупочной или паховой грыжи. Об этом сообщил «Газете.Ru» ведущий хирург АО «Медицина», профессор Сергей Тарабарин.

Он объяснил, что грыжа представляет собой состояние, при котором происходит выталкивание внутренних органов из своей привычной полости через естественное или патологически возникшее отверстие в тканях, при этом оболочки, которые их защищают, остаются неповрежденными.

По словам врача, наиболее часто таким отверстием становится пупок, паховый канал или области разрезов, полученных в ходе операций на животе и органах малого таза.

Основные факторы, способствующие возникновению грыз, включают ожирение, поднятие тяжестей и длительный кашель. Все эти факторы значительно увеличивают внутрибрюшное давление, что и приводит к образованию грыжи через так называемые грыжевые «ворота», подытожил медик.

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