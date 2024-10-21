Врач Тананакина сообщила, что ключевым аспектом в решении проблемы ожирения является снижение калорийности рациона

Врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина в разговоре с изданием РИАМО сообщила, что лечение ожирения требует комплексного подхода в виде изменения образа жизни, медицинского вмешательства и использования препаратов для снижения веса.

Ключевым аспектом в решении этой проблемы она назвала снижение калорийности рациона. Обычно людям с ожирением увеличивают количество фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов и ограничивают потребление сахара, насыщенных жиров и переработанных продуктов.

У человека с ожирением во время лечения должно быть минимум 150 минут умеренной аэробной активности в неделю, а также включены силовые тренировки не менее двух раз в неделю. Психолог должен обучить пациента методам управления стрессом и помочь ему развить навыки самоконтроля.