Врач Тананакина: сбои в щитовидке негативно влияют на репродуктивную функцию

Щитовидная железа, расположенная у основания шеи, играет важную роль в организме человека. Эндокринолог Наталия Тананакина рассказала РИАМО о значимости поддержания ее работы в норме.

По словам специалиста, гормоны, которые вырабатывает орган, регулируют множество процессов в теле: обмен веществ, работу сердца и нервной системы, а также репродуктивную функцию.

Для поддержания здоровья органа врач рекомендовала употреблять продукты, богатые йодом, селеном и тирозином, такие как морская рыба, водоросли и другие морепродукты. Чеснок, лук и шпинат содержат антиоксиданты и микроэлементы, важные для организма. Хурма и фейхоа — сладкие источники йода, особенно полезные для жителей регионов с его дефицитом.

Нарушение функций щитовидной железы может проявляться по-разному. Недостаток гормонов способен привести к ухудшению активности, ослаблению умственных способностей, нарушениям в работе сердца и пищеварения. Повышенная активность железы вызывает гиперактивность, эмоциональную лабильность и ускоренный обмен веществ. Эти состояния особенно опасны для женщин, так как влияют на репродуктивную систему.