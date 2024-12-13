Врач Тананакина рассказала о противовоспалительных свойствах корицы и имбиря

Врач-эндокринолог Наталия Тананакина в беседе с изданием РИАМО рассказала о пользе корицы и имбиря для здоровья. По словам медика, эти две специи обладают массой полезных свойств, в том числе, их используют для профилактики воспаления в организме.
Как написал сайт kp.ru, имбирь, помимо противовоспалительного эффекта, обладает и противорвотным.
«Корица помогает регулировать уровень сахара в крови и обладает противовоспалительными свойствами, а имбирь известен своими противовоспалительными и противорвотными эффектами», — отметила медик.
Тананакина посоветовала использовать специи в блюдах не только из-за их пользы для здоровья, но и для улучшения вкуса приготовленной еды.
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