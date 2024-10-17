Врач Тананакина рассказала, что хлорофилл в качестве пищевой добавки может помочь при акне

Хлорофилл — зеленый пигмент, который присутствует в растениях и играет ключевую роль в процессе фотосинтеза. В последнее время он стал популярным как добавка к пище. Врач-эндокринолог из клиники АО «Медицина» Наталия Тананакина прокомментировала его потенциальные плюсы и минусы в разговоре с «Известиями» .

Этот пигмент известен своими антиоксидантными свойствами, которые могут защищать клетки от вредного воздействия свободных радикалов. Исследования показывают, что хлорофилл может способствовать детоксикации организма, связывая токсины и помогая их выведению.

По словам Тананакиной, некоторые исследования также свидетельствуют о том, что хлорофилл способен улучшать здоровье кишечника и снижать запахи, возникающие при пищеварении. Кроме того, он обладает противовоспалительными свойствами, которые могут быть полезны при разных состояниях, а также помогает в лечении акне и других кожных заболеваний.