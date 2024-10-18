Врач Тананакина посоветовала постепенно снижать потребление сахара для борьбы с зависимостью

Медик призвала использовать натуральные заменители по типу стевии, а также добавить в рацион питания больше белков, клетчатки и здоровых жиров. Она назвала контроль за уровнем сахара важным шагом для поддержания общего состояния здоровья, написала газета «Петербургский дневник».

У людей с сахарным диабетом или предрасположенностью к этому заболеванию при большом употреблении сахара увеличивается риск гипергликемии и осложнений, напомнила Тананакина.