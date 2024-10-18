Врач Тананакина посоветовала постепенно снижать потребление сахара для борьбы с зависимостью

Чтобы побороть сахарную зависимость, необходимо постепенно снижать потребление этого продукта, рассказала изданию РИАМО врач-эндокринолог АО «Медицина» Наталия Тананакина.
Медик призвала использовать натуральные заменители по типу стевии, а также добавить в рацион питания больше белков, клетчатки и здоровых жиров. Она назвала контроль за уровнем сахара важным шагом для поддержания общего состояния здоровья, написала газета «Петербургский дневник».
У людей с сахарным диабетом или предрасположенностью к этому заболеванию при большом употреблении сахара увеличивается риск гипергликемии и осложнений, напомнила Тананакина.
Школьники посетили с экскурсией строительный завод в Лобне
Скорая врезалась в Mercedes на северо-востоке Москвы
Взрыв в центре Луганска попал на камеру видеорегистратора
Путин предложил обсуждать мир на Украине на базе Стамбульских соглашений
Урок о помощи слепым людям на дороге провели для школьников в Лобне
«У больного отказали почки». Дочь Залужного сравнила Украину с пациентом в реанимации
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте