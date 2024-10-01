Врач Тананакина посоветовала есть чернику для поддержания иммунитета

Врач-эндокринолог Наталия Тананакина из АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) поделилась с «Известиями» информацией о полезных и вредных свойствах черники.

Она отметила, что черника — это дикорастущая ягода, известная благодаря своим целебным качествам и яркому вкусу. Кроме того, она представляет собой важный источник антиоксидантов, витаминов и минералов, необходимых для поддержания здоровья.

Черника содержит вещества, которые защищают клетки от повреждений и сокращают риск различных заболеваний. Кроме того, она богата витаминами (А, В, С, РР) и минералами, такими как фосфор, железо и калий, что способствует укреплению иммунной системы и общему улучшению состояния здоровья.