Врач Тамразова рассказала, что акне может возникнуть на фоне неправильного питания или стресса

Врач-дерматовенеролог Анаит Тамразова в беседе с РИАМО рассказала, что существует множество причин появления акне на коже лица. Одна из них — неправильное питание вместе со стрессом.

Человек, который часто сидит на диетах, не имеет сбалансированного питания и при этом много нервничает, больше других подвержен этой болезни. Иногда прыщи появляются у тех людей, которые страдают эндокринными заболеваниями и проблемами с ЖКТ.

«При наличии высыпаний не стоит пользоваться народными методами, лучше обратиться за помощью к врачу», — процитировал kp.ru медика.

В случае проблем с кожей специалисты рекомендуют исключить из питания шоколад, цитрусовые, а также чипсы и фастфуд.

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