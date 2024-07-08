Врач Таджибов предупредил, что употребление напитков температурой выше 60 градусов повышают риск развития рака глотки

Врач-онколог клиники «Будь Здоров» Сабир Таджибов в беседе с журналистами «Газета.Ru» предупредил россиян, что регулярное употребление очень горячих напитков повышает риски развития рака ротовой полости, глотки и пищевода.

Особенно опасны кофе и чай с температурой выше 60 градусов. Медик уточнил, что при высоких температурах повреждается эпителиальный слой в верхних отделах пищеварительных органов, что приводит к патологическим изменениям эпителия.

В наибольшей группе риска находятся люди, которые при этом злоупотребляют алкоголем и курят сигареты, добавил Таджибов.