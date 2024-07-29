Врач Табеева: дефицит железа может усиливать тягу к сладкому

Дефицита железа, витаминов группы В и других микроэлементов может усиливать сахарную зависимость. Чтобы избавиться от тяги к сладкому, нужно для начала сдать анализ крови, рассказала врач-эндокринолог Камиля Табеева в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, также нужно понять, нет ли в рационе дефицита углеводов. Заменить источник эндорфинов в виде сладкого можно спортом. Кроме того, сахарную зависимость можно побороть благодаря качественному сну.

Табеева напомнила, что сахар не нужен организму человека с точки зрения потребности в питательных веществах.