Врач Табеева: дефицит железа может усиливать тягу к сладкому

Дефицита железа, витаминов группы В и других микроэлементов может усиливать сахарную зависимость. Чтобы избавиться от тяги к сладкому, нужно для начала сдать анализ крови, рассказала врач-эндокринолог Камиля Табеева в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, также нужно понять, нет ли в рационе дефицита углеводов. Заменить источник эндорфинов в виде сладкого можно спортом. Кроме того, сахарную зависимость можно побороть благодаря качественному сну.

Табеева напомнила, что сахар не нужен организму человека с точки зрения потребности в питательных веществах.

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