Врач Сысоева предупредила, что недостаток селена может вызвать нарушения в работе щитовидной железы

Заведующая отделением профилактики Красногорской больницы Минздрава Подмосковья, врач-терапевт Екатерина Сысоева, рассказала NEWS.ru , что недостаток селена может вызвать нарушения в работе щитовидной железы.

Нехватка этого микроэлемента также оказывает негативное воздействие на иммунную систему, что способствует увеличению частоты простудных заболеваний и замедлению восстановления после болезней.

Сысоева объяснила, что дефицит селена может проявляться через быструю утомляемость, изменения веса и холодные конечности, хотя внешние признаки не всегда очевидны. Кроме того, недостаток минерала влияет на состояние кожи, волос и ногтей.

Врач подчеркнула важность внимательного отношения к симптомам дефицита селена для жителей регионов с бедными на этот минерал почвами.