Врач Сычугова посоветовала офисным сотрудникам делать перерывы в работе каждые 30 минут

Врач-терапевт Клара Сычугова рассказала NEWS.ru , как офисные сотрудники могут избежать болей в спине. Она рекомендует делать перерывы в работе каждые 30 минут, чтобы снизить риск возникновения болевых ощущений.

По словам врача, в перерывах можно пройтись по офису или выполнить упражнения на растяжку. Это поможет предотвратить мышечный спазм.

Также Сычугова подчеркнула важность правильной организации рабочего места. Монитор должен быть расположен так, чтобы верхняя треть экрана была на уровне глаз, а кресло — правильно отрегулировано по высоте.

«Высота кресла должна быть такой, чтобы стопы полностью стояли на полу, а углы в тазобедренном и коленном суставах составляли примерно 90–110 градусов», — добавила врач.

Ранее врач общей практики Елена Павлова заявила, что стресс и депрессия могут быть причинами болей в спине. Она объяснила, что эти состояния приводят к дефициту питательных веществ, которые необходимы для расслабления мышц.