Врач Сычугова поделилась рекомендациями по профилактике рака

Онкологические заболевания остаются одной из основных причин смертности в мире, однако около 40% случаев можно предотвратить. Врач-терапевт, гастроэнтеролог Клара Сычугова поделилась с «ФедералПресс» рекомендациями по профилактике рака.

Врач рекомендует включить в рацион растительную пищу и цельнозерновые продукты. Исследования показывают, что употребление не менее 30 граммов клетчатки снижает риск развития колоректального рака на 20–30%. Клетчатка содержится в овощах, фруктах, бобовых и цельных злаках.

Сычугова советует уменьшить потребление красного мяса и продуктов мясной промышленности. Международное агентство по изучению рака (IARC) классифицирует переработанное мясо как канцероген группы 1, а красное мясо — как канцероген группы 2A. Рекомендуется ограничить потребление красного мяса до 1–2 порций в неделю, а от бекона и колбас лучше отказаться.

Также важно сократить потребление сахара и сладких напитков, так как они увеличивают риск развития рака молочной железы. Употребление алкоголя повышает риск рака полости рта, глотки, пищевода, молочной железы, печени и кишечника.

Основные рекомендации по образу жизни включают физическую активность и поддержание здоровой массы тела. Ожирение является фактором риска для 13 типов рака. Физическая активность также важна для контроля веса, психического здоровья и профилактики запоров.

Перед прогулкой необходимо использовать крем с SPF 30+, носить головные уборы и одежду с УФ-защитой, избегать полуденного солнца и отказаться от соляриев. Это поможет снизить риск развития меланомы.

Курение является самой распространенной и опасной привычкой, связанной с раком. Около 20% смертности связано с курением. Прекращение курения в любом возрасте снижает риск. Электронные сигареты также содержат канцерогены и не являются безопасной альтернативой.

Врач отметила, что вакцинация является основным примером первичной профилактики онкологических заболеваний. Вакцинация от гепатита В снижает риск развития рака печени, а от ВПЧ предотвращает почти 100% случаев рака шейки матки и рака ротоглотки. Важно вовремя проходить колоноскопию, маммографию, ПАП-тест и ВПЧ-тестирования, а также КТ легких для курильщиков со стажем.