Психиатр и психотерапевт Татьяна Сычова рассказала, что по всему миру наблюдается увеличение количества людей с деменцией. Как самостоятельно диагностировать начало развития недуга, эксперт рассказала в беседе с сайтом « Мир 24 ».

По ее словам, к симптомам относятся проблемы с памятью на недавние события: пациенты могут забыть, что происходило вчера, но легко вспоминают подробности давних историй. Еще один тревожный сигнал — изменения настроения: склонность к депрессии, тревоге или беспричинной плаксивости.

Врач также посоветовала обратить внимание на бессонницу, поверхностный сон и ранние пробуждения. Кроме того, обследование стоит пройти при проблемах с речью и координацией движений.