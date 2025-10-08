Врач Сычева рассказала о последствиях болезни Лайма для нервной системы

Врач-аллерголог-иммунолог, ревматолог и врач общей практики Елена Сычева рассказала «Известям» о последствиях болезни Лайма для нервной системы и о том, как их предотвратить.

Одним из первых признаков болезни является мигрирующая эритема — покраснение в месте укуса, которое увеличивается и образует пятно диаметром от пяти до 15 сантиметров. Однако болезнь может протекать и без эритемы. Среди других симптомов врач назвала повышение температуры, головную боль, ломоту в мышцах и суставах, а также сильную усталость.

Через некоторое время после укуса могут возникнуть неврологические симптомы: упорные головные боли, ригидность затылочных мышц, паралич лицевого нерва и другие.

Сычева рекомендует обратиться к врачу в первые 72–96 часов после обнаружения присосавшегося клеща. В этот период при наличии показаний может быть назначена превентивная антибиотикотерапия.

Если болезнь затронула нервную систему, лечение становится более продолжительным. Применяются антибиотики, проникающие через гематоэнцефалический барьер, а также симптоматическая терапия, физиотерапия и лечебная физкультура.