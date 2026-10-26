Врач Сычева отметила, что слабосоленая сельдь два раза в неделю закрывает дозу омега-3

Слабосоленая сельдь может служить источником омега-3 жирных кислот, если есть ее два раза в неделю. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала диетолог Наталья Сычева.

В слабосоленой сельди содержится от 1,5 до 2,5 г жирных кислот, однако гастроэнтеролог Сычева напомнила о необходимости учитывать количество соли. Людям с гипертонической, мочекаменной болезнью или лишним весом следует контролировать ее потребление, уменьшая количество соли в рационе в течение суток и не употребляя рыбу вечером.

Для профилактической цели сельдь можно есть два раза в неделю, но в лечебных целях такого количества недостаточно — в этом случае требуются препараты с омега-3 или БАДы. Эксперт также рекомендовала покупать слабосоленую сельдь хорошего качества в виде цельной рыбы, а не в майонезе.