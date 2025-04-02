Врач-невролог Елизавета Свирина рассказала «Газете.Ru» , что одним из признаков аутизма у взрослых может быть неспособность понимать сарказм.

Расстройство аутистического спектра (РАС) — это группа расстройств, которые влияют на способность человека взаимодействовать с другими людьми и общаться. Они могут проявляться в детстве и сохраняться во взрослом возрасте. РАС может сопровождать человека всю жизнь и мешать ему адаптироваться в обществе.

«РАС сопровождает человека на протяжении всей жизни и мешает ему эффективно адаптироваться, эффективно включаться в социальное взаимодействие. Обычно врачи говорят о спектре, потому как нарушение коммуникации имеет огромное количество внешних проявлений», — рассказала врач.

По словам Свириной, есть несколько причин, по которым количество диагностированных случаев аутизма может быть меньше реального. Одна из них — сложность оценки нарушения социального взаимодействия и коммуникации. Родители часто списывают симптомы аутизма на особенности характера. Другая причина — разнообразие клинических проявлений РАС. Это приводит к тому, что некоторые специалисты испытывают затруднения при постановке диагноза.