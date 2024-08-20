Врач Светоносов назвал хронические болезни и наследственность неочевидными причинами рака легких

Каждый год в России почти 50 тысяч человек умирает от рака легких. Заведующий отделом «Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики» Константин Светоносов объяснил aif.ru , что, помимо курения, существуют и другие факторы, способствующие развитию этого заболеванию.

Хотя около 90% всех случаев рака легких связаны с курением, есть и дополнительные риски. К ним относятся пассивное курение, неблагоприятные производственные условия и загрязнение воздуха. В частности, в промышленных регионах, занимающихся добычей и переработкой полезных ископаемых, заболеваемость в 3-4 раза выше, чем в сельских районах. А также заболевание провоцируют хронические заболевания легких и наследственные факторы. Опасность рака легких заключается в том, что его ранние стадии часто протекают бессимптомно, а первые проявления заболевания иногда не связаны с дыхательной системой.