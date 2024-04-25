Врач Светлана Глоба: взбодрить ребенка перед школой поможет зарядка и контрастный душ | 360°

Здоровье 25 апреля 2024, 15:53 Врач Светлана Глоба: взбодрить ребенка перед школой поможет зарядка и контрастный душ

Читать 360 в

Заведующая дошкольно-школьным отделением Видновской КБ Минздрава МО Светлана Глоба в беседе с изданием NEWS.ru дала совет родителям, как взбодрить ребенка перед школой в конце учебного года.

Медик призвала недооценивать пользу свежего воздуха и утренней зарядки. Приток кислорода в доме ускорит пробуждение ребенка, а разминка даст энергию. Детям школьного возраста, так же как и взрослым, пойдет на пользу прием контрастного душа.

Реклама

«Договоритесь, что школьник быстро одевается и съедает полезный завтрак, а в оставшееся время смотрит серию любимого мультика», — процитировал Глобу «Петербургский дневник».

Главное, чтобы прием пищи и просмотр гаджетов проходили в разное время.