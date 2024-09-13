Врач Светлаков: вредные привычки могут провоцировать подергивание глаз

Миокимия, или подергивание глаз, возникает без видимой причины и может продолжаться вплоть до нескольких месяцев. Причиной ее возникновения нередко становятся вредные привычки, рассказал врач-офтальмолог Кирилл Светлаков сайту Metro .

По словам специалиста, например, никотин действует на зрительный нерв и двигательные мышцы глаза, нарушая механизмы возбуждения и торможения. Алкоголь может вызывать общее нарушение обмена веществ, что приводит к мышечным спазмам, передала «Вечерняя Москва».

Кроме того, глазной тик нередко возникает на фоне длительного нахождения за компьютером. Чтобы его предотвратить, необходимо делать перерывы и специальные упражнения для глаз, отметил Светлаков.