Врач Светлаков: недостаток жиров в рационе может спровоцировать сухость глаз

Сухость глаз может возникать не только из-за долгой работы за компьютером. Другие причины перечислил офтальмолог и кандидат медицинских наук Кирилл Светлаков в беседе с « Газетой.ru ».

По его словам, к подобным проблемам нередко приводит несбалансированное питание. Речь идет о недостатке жирных кислот в рационе.

«Из-за этого ухудшается выработка слезной жидкости, что приводит к сухости. Добавляйте в ежедневное меню порцию полезных жиров: орехи, рыбу, авокадо, растительные масла», — пояснил врач.

Он также отметил, что большую роль в данном вопросе играет качественный сон. При недостатке ночного отдыха глаза становятся красными и раздраженными.