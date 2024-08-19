Врач Светлаков назвал идеальным расстояние в 45 сантиметров от глаз ребенка до книги

Расстояние в 45 сантиметров от детских глаз до книги позволяет сфокусироваться на тексте без необходимости чрезмерного напряжения глазных мышц. Об этом изданию NEWS.ru рассказал офтальмолог-хирург Кирилл Светлаков.

Чтобы сохранить здоровье глаз, важно иметь и хорошее освещение. По словам медика, лучше всего, если оно естественное.

«Оптимально использовать естественное дневное освещение, но если ребенок занимается вечером, то важно иметь хорошее искусственное освещение (около 300 люмен)», — сказал специалист.

Если же ребенок читает с компьютера, то расстояние от экрана до глаз должно быть не менее 60 сантиметров, добавил Светлаков.

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