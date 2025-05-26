Врач Суворова рассказала, что аллергия на орехи может возникнуть во взрослом возрасте

Врач-педиатр, аллерголог клиники DocDeti Валентина Суворова в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала о продуктах, способных вызывать аллергию у взрослых. В их числе орехи, которые входят в «большую девятку» антигенов, вызывающих гипериммунную реакцию.

Кроме орехов, аллергию могут вызывать молоко, яйца, рыба, ракообразные и пшеничная мука. Суворова объяснила, что реакция на белок орехов может возникнуть у человека во взрослом возрасте внезапно.

Доктор также отметила, что к истинной категории орехов относится только фундук, в то время как другие «орехи» — это плоды различных растений: миндаль — плод сливы, кедровый орех — семечко сосны, а арахис — соя, относящаяся к соевым продуктам.