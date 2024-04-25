Врач Суртаев: паховая грыжа у мужчин может обернуться снижением фертильности | 360°

Здоровье 25 апреля 2024, 13:25 Врач Суртаев: паховая грыжа у мужчин может обернуться снижением фертильности

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Грыжи в запущенном состоянии способны привести к серьезным негативным последствиям для здоровья человека. Об этом рассказал хирург Константин Суртаев в беседе с «Газетой.ru».

Так, паховые грыжи у мужчин без должного лечения могут обернуться некрозом и перитонитом. Еще одно опасное осложнение — снижение сперматогенеза, отметил врач.

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Он пояснил, что дефект проявляется через частичное выпячивание внутренних органов. Причина — повышенное внутрибрюшное давление, добавил сайт kp.ru.