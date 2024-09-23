Врач Сулиманов назвал выделения из сосков одним из признаков рака груди

Врач-онколог «СМ-Клиника» Магомед Сулиманов в беседе с «Газетой.Ru» назвал первые признаки рака молочной железы. По словам медика, онкологическое заболевание на первых двух стадиях отличается медленным ростом злокачественной опухоли.

«Наиболее редкая форма рака молочной железы — панцирная. Внешне этот рак можно сразу заметить визуально. Кожа вокруг соска (в месте появления опухоли) сморщивается и покрывается плотной коркой», — сказал медик.

Он уточнил, что метастазы при таком раке поражают, прежде всего, лимфатические узлы. К явным признакам развития злокачественной опухоли относятся плотные узлы в молочной железе, которые при пальпации не вызывают боли. Иногда развитие рака сопровождается увеличением лимфоузлов в области подмышки, добавил Сулиманов.