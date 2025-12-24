Врач Сулейманова предупредила о риске фотокератита из-за прогулок без солнцезащитных очков

Глаза человека страдают от ультрафиолетового излучения даже в холодное время года, несмотря на пасмурную погоду и небольшой уровень солнечного освещения. Снежный покров обладает способностью отражать значительную долю солнечных лучей, повышая таким образом воздействие ультрафиолета на организм. Об этом рассказала офтальмолог Хадижат Сулейманова в беседе с « Газетой.ru ».

По словам врача, даже кратковременное пребывание на улице зимой может привести к накоплению избыточной дозы ультрафиолетового излучения, способного вызывать раздражение глаз, резкую боль и повышенную утомляемость органов зрения.

Как пояснила медик, частым последствием чрезмерного воздействия солнца является состояние, известное как фотокератит — воспаление поверхности глаза, сопровождающееся ощущениями дискомфорта, зудом, болью и временным нарушением четкости зрения.

Симптомы легкой степени фотокератита зачастую незаметны и воспринимаются людьми как обычное переутомление или влияние ветра.