Врач Сухорукова: зеленый чай помогает предотвратить развитие рака печени и молочной железы

Гастроэнтеролог Людмила Сухорукова перечислила продукты, которые способны снизить риск возникновения онкологических заболеваний. Об этом сообщил News.ru.

Врач посоветовала включить в рацион зеленый чай. Данный напиток помогает предотвратить развитие рака толстой кишки, молочной железы, печени и простаты.

По словам медика, положительное влияние на организм оказывает чеснок. Он может защитить от злокачественных опухолей кожи и легких. Мощные антиоксиданты также содержат брокколи и цветная капуста.

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