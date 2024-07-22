Врач Сухорукова: зеленый чай помогает предотвратить развитие рака печени и молочной железы
Гастроэнтеролог Людмила Сухорукова перечислила продукты, которые способны снизить риск возникновения онкологических заболеваний. Об этом сообщил News.ru.
Врач посоветовала включить в рацион зеленый чай. Данный напиток помогает предотвратить развитие рака толстой кишки, молочной железы, печени и простаты.
По словам медика, положительное влияние на организм оказывает чеснок. Он может защитить от злокачественных опухолей кожи и легких. Мощные антиоксиданты также содержат брокколи и цветная капуста.
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