Врач Сухорукова: в ресторанах фастфуда можно найти полезные салаты

Практически в каждом меню ресторанов фастфуда можно найти полезные салаты, которые всегда приветствуются диетологами. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Видновской КБ Людмила Сухорукова в беседе с News.ru.

По словам специалиста, если же хочется съесть что-то более калорийное, стоит отдать предпочтение роллу в лепешке, а не жирному бургеру. Вместо майонеза в качестве соуса рекомендуется заказать кетчуп или горчицу.

Кроме того, лучше заказать печеный картофель, чем приготовленный во фритюре. От употребления пиццы желательно отказаться вовсе, отметила Сухорукова.

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