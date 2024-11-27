Врач Сухорукова указала на способность холодной воды замедлять пищеварение и метаболизм

Гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Людмила Сухорукова рассказала о влиянии холодной воды на желудок. Так, напиток опасен нарушением кровоснабжения, отметила эксперт в беседе с News.ru.
Кроме того, низкие температуры способны замедлять пищеварение, добавила врач. По ее словам, ЖКТ не приспособлен к холодной воде.
«В результате организм испытывает стресс от употребления подобной жидкости. Это приводит к следующим реакциям со стороны ЖКТ: происходит сжатие сосудов, ухудшается кровоснабжение органов», — пояснила медик.
Сухорукова также отметила негативное воздействие на метаболизм. Из-за холодной воды вредные вещества дольше задерживаются в организме.
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