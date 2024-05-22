Врач Сухорукова: роллы полезны за счет содержания белка, витамина D и омега-3

Роллы, в состав которых входит рыба, полезны за счет содержания белка, витамина D, омега-3 жирных кислот, фосфора, йода, магния. Об этом изданию «Подмосковье сегодня» сообщила врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова.

Медик отметила, что рыба укрепляет костную ткань, стенки вен, артерий и улучшает кровоток. Пользу для организма приносят и листы нори. Они богаты кальцием, фосфором, натрием, железом, витаминами А, Е и С, написал RT.

Маринованный имбирь способен бороться с бактериями и вирусами и улучшать память и внимание, добавила Сухорукова.