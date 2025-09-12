Врач Сухорукова рассказала о способности винограда укреплять сосуды

Гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова рассказала РИА «Новости» , что виноград — это важный источник полифенолов, которые обладают антиоксидантными свойствами.

По словам врача, такие вещества могут снижать уровень «плохого» холестерина и уменьшать вероятность развития атеросклероза. Кроме того, полифенолы, содержащиеся в сладких плодах, положительно влияют на работу сердца.

Как отметила медик, в винограде есть ресвератрол, который укрепляет сосуды и способствует расслаблению их стенок, помогая предотвратить повышение артериального давления. Рутин в составе ягод способствует предотвращению образования тромбов и снижает риски развития инсульта или инфаркта, добавил «Ридус».