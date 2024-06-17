Врач Сухорукова рассказала, что ЭГДС нужно делать минимум раз в три года

Врач-гастроэнтеролог Видновской КБ Людмила Сухорукова в беседе с NEWS.ru призвала россиян делать ЭГДС (гастроскопию) минимум раз в три года.

По словам медика, это касается даже тех людей, у которых нет жалоб на работу ЖКТ. После 45 лет процедуру нужно проходить с такой же частотой для своевременного выявления рака.

«Ваш организм уже подает сигналы SOS. А это значит, что необходимо пойти ему навстречу и позаботиться о себе», — сказала она.

Гастроскопия поможет не только выявить рак, но и оценить работу пищевода, желудка и 12-перстной кишки, пояснила медик.