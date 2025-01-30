Врач Сухорукова посоветовала вымачивать орехи перед употреблением
Для некоторых людей орехи представляют серьезную опасность, рассказала гастроэнтеролог Видновской клинической больницы министерства здравоохранения Московской области Людмила Сухорукова в беседе с РИА «Новости».
По ее словам, с осторожностью следует употреблять продукт тем, кто склонен к аллергическим реакциям. Та же рекомендация касается пациентов с различными заболеваниями желудочно-кишечного тракта: синдромом раздраженного кишечника, гастритом или панкреатитом.
«Чтобы снизить риски, орехи можно вымочить — залить теплой водой на ночь», — отметила медик.
Этот процесс, пояснила врач, способствует активации фермента фитазы и расщеплению фитиновой кислоты, добавила «Свободная пресса».