Врач Сухорукова посоветовала отказаться от шаурмы и майонезных салатов в жару

Гастроэнтеролог Видновской больницы Людмила Сухорукова рассказала News.ru , что летом опасно употреблять шаурму, хотдоги и салаты с майонезом. В теплое время года бактерии и вирусы размножаются быстрее.

По словам врача, до четверти отравлений летом приходится на некачественное мясо — испорченное или плохо прожаренное. Поэтому важно избегать покупки фастфуда, хотдогов и шаурмы. В палатках, где торгуют этими блюдами, нет условий для их длительного хранения.

«Чаще всего в продуктах, которые быстро портятся от высокой температуры, появляется инфекция как бактериальной, так и вирусной этиологии. Прежде всего это дизентерия, а также рота- и норовирусы, приводящие, например, к острому гастроэнтериту», — предупредила медик.

Она также отметила, что в жару опасными считаются чебуреки, пирожки, хачапури, беляши, салаты с майонезом, булочки с кремом, пирожные и торты. То же самое касается грибов и молочных продуктов.